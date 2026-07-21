قدم.. فنربهتشه التركي يكتفي بهدف في الفوز على غورنيك زابجة البولندي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



استهل فريق فنربهتشه التركي مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه غورنيك زابجه البولندي 1-0، الثلاثاء، على ملعب "تشوباني"، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

بهذه النتيجة، تأجل حسم بطاقة العبور للدور التمهيدي الثالث إلى مباراة الإياب التي ستقام الأربعاء 29 يوليو/تموز المقبل على ملعب "أرينا زابجه" ببولندا، حيث يحتاج فنربهتشه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل.

بدأ فنربهتشه اللقاء بقوة ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن لاعبوه من خلق العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى الفريق البولندي، لكن جميع المحاولات اصطدمت بصلابة الدفاع المتكتل.

وترجم الفريق التركي تفوقه في الدقيقة 37 بتسجيل الهدف الأول عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا، بتسديدة متقنة بيسراه من ركلة حرة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى الأرضية، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كاد تاليسكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54 عندما ارتقى عاليا ليقابل عرضية كريم أكتورك أوغلو من ركلة ركنية، ويحولها برأسية قوية في المرمى، لكن فيليب شولزه، حارس غورنيك زابجه، تصدى لها ببراعة.

وعاد اللاعب نفسه بعد دقيقتين ليحول تمريرة عرضية أخرى من ليفت ميرجان برأسية متقنة من منتصف منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى السفلية، لينقذها الحارس ثم القائم.

وواصل فنربهتشه محاولاته الهجومية المكثفة وأطلق بارتوغ إلماز تسديدة صاروخية بيمناه من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة في الدقيقة 63 لتحرم الفريق التركي من تعزيز تقدمه.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تغيير في النتيجة رغم محاولة إسماعيل كارتال، مدرب فنربهتشه، تنشيط الجانب الهجومي بإشراك الإسباني ماركو أسينسيو وأوز أيدن والوافد الجديد الإنجليزي ماسون غرينوود والفرنسي صديقي شريف.