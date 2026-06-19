قدم.. فنربهتشه التركي يضم المهاجم الكوسوفي فيدات موريكي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي فنربهتشه، وصيف بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع المهاجم الدولي الكوسوفي فيدات موريكي لمدة 3 سنوات حتى 2029، قادما من صفوف ريال مايوركا الإسباني.

وقال النادي التركي في بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مع المهاجم الكوسوفي فيدات موريكي وناديه مايوركا بشأن انتقاله، ووقع المهاجم، المولود عام 1994، عقدا لمدة ثلاث سنوات مع فنربهتشه".

وتابع: "أُقيم حفل التوقيع في ملعب تشوباني بمجمع فنربهتشه شكري سراج أوغلو الرياضي، بحضور رئيس النادي عزيز يلدريم، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم، ومدير كرة القدم أوز تشيتين".

وسبق لموريكي، البالغ من العمر 32 عاما، اللعب في صفوف فنربهتشه لموسم واحد في 2019-2020، وقدم مستوى متميزا، إذ سجل 17 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، كما سبق أن لعب مع غيرسون سبور وغنتشلربيرليغي وريزة سبور خلال مسيرته.

ولفت أداء المهاجم الكوسوفي مع فنربهتشه أنظار كبرى الأندية الأوروبية لينتقل إلى الدوري الإيطالي مع لاتسيو مقابل 21 مليون يورو، لكنه لم يحقق النجاح المأمول، إذ سجل هدفين فقط خلال عام ونصف، قبل انتقاله إلى مايوركا في يناير/ كانون الثاني 2022.

واحتل المهاجم الكوسوفي المركز الثاني في سباق هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" خلف الفرنسي كيليان مبابي برصيد 23 هدفا في الموسم المنقضي مع مايوركا، الذي هبط إلى الدرجة الأدنى.