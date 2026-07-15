بعقد لمدة 4 سنوات حتى 2030 في صفقة قياسية قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي..

قدم.. فنربهتشه التركي يضم المهاجم الإنجليزي ماسون غرينوود بعقد لمدة 4 سنوات حتى 2030 في صفقة قياسية قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي فنربهتشه التركي، الثلاثاء، تعاقده رسميا مع لاعب كرة القدم الإنجليزي ماسون غرينوود لمدة 4 سنوات حتى 2030، قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي في صفقة قياسية مقابل 39 مليون يورو.

وقال فنربهتشه عبر موقعه الإلكتروني: "توصل نادينا إلى اتفاق مع النادي واللاعب ماسون غرينوود بشأن انتقاله، وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما عقدا لمدة 4 سنوات".

وتابع: "سيتم دفع رسوم انتقال ماسون غرينوود إلى أولمبيك مارسيليا، والبالغة 39 مليون يورو، على ثلاثة أقساط متساوية على مدى 3 سنوات، كما سيتكفل نادينا بدفع رسوم التضامن المنصوص عليها في لوائح الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)".

واختتم: "نرحب بانضمام ماسون غرينوود إلى عائلتنا، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح مع فنربهتشه".

وانضم غرينوود، البالغ من العمر 24 عاما إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي قادما من مانشستر يونايتد في يوليو/ تموز 2024 بعقد لمدة 5 سنوات، بعد إنهاء ارتباطه الطويل مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل غرينوود 48 هدفا في 76 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق الفرنسي، كما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 16 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي، وبفارق 5 أهداف خلف المتصدر إستيبان ليباول.

ويأمل فنربهتشه أن يضيف قوة هجومية لصفوفه، سعيا لتحقيق أول لقب له في الدوري التركي الممتاز منذ عام 2014، كما يستعد لخوض منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفا للدوري التركي للموسم الخامس على التوالي.