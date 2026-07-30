فنربهتشه التركي يتأهل للدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تأهل فريق فنربهتشه التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما فرض نتيجة التعادل 1-1 أمام مضيفه غورنيك زابجه البولندي، الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي الثاني.

واستفاد الفريق التركي من فوزه 1-0 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب "تشوباني" بإسطنبول، ليتفوق بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع شتورم غراتس النمساوي في الدور التالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، إذ افتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل لفنربهتشه في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد إثر تعرض السلوفاكي ميلان سكرينيار للعرقلة داخل المنطقة.

وسنحت لفنربهتشه فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 45+8 عندما شن هجمة مرتدة سريعة، ليتسلم كريم أكتورك أوغلو كرة طويلة وينفرد بالحارس لكنه تباطأ في استغلالها ليتدخل الدفاع وينقذ الموقف.

وتمكن ميخال ساك من إدراك التعادل لغورنيك زابجه في الدقيقة 45+10 بتسديدة أرضية بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من إريك بريكوب، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الشوط الثاني، كثف أصحاب الأرض من ضغطهم الهجومي بحثا عن تسجيل هدف ثان، لكنهم أخفقوا أمام صلابة الدفاع التركي، بينما سعی فنربهتشه لتسجيل هدف ثان، معتمدا على شن الهجمات المرتدة السريعة.

استمر الحال على ما هو عليه دون تغيير في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، ليحافظ فنربهتشه على التعادل الذي أهله للعبور إلى الدور التالي من البطولة القارية.