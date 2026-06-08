بعد حصوله على 65 في المئة من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة متفوقا على منافسه إنريكي ريكيلمي..

قدم.. فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد مجددا حتى 2030 بعد حصوله على 65 في المئة من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة متفوقا على منافسه إنريكي ريكيلمي..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

نجح فلورنتينو بيريز، في اجتياز أول منافسة رئاسية حقيقية لنادي ريال مدريد منذ عقدين من الزمن، ليضمن أربع سنوات أخرى على رأس النادي الملكي حتى عام 2030.

وقال موقع النادي في بيان رسمي الاثنين: "أعلن المجلس الانتخابي لريال مدريد أنه مع فرز 100 في المئة من الأصوات الشخصية والبريدية، فاز السيد فلورنتينو بيريز في انتخابات رئيس مجلس إدارة ريال مدريد".

وأضاف: "حصل الترشيح بقيادة فلورنتينو بيريز، على 21,741 صوتا، وهو ما يمثل 65 في المئة، وحصل الترشيح الذي قاده السيد إنريكي ريكيلمي على 814 ,11 صوتا، وهو ما يمثل 35 في المئة من الأصوات".

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، دعا بيريز إلى إجراء الانتخابات على الرغم من تبقي عامين على ولايته، وذلك بعد موسم ثان على التوالي بدون أي لقب لفريق ريال مدريد.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه من فندق بالعاصمة الإسبانية، وصف بيريز البالغ من العمر 79 عاما، النتيجة بأنها "استثنائية".

وقال إن ريال مدريد "قدم مثالا للعالم في الشفافية والانسجام".

وأضاف: "لقد كان هذا يوما عظيما لريال مدريد، لقد فزنا في جميع الفئات العمرية، وحققنا ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد".

من جانبه، اعترف منافسه إنريكي ريكيلمي بخسارته موجها التهنئة إلى حملة بيريز على الفوز قائلا في تصريح مقتضب: "أود أن أهنئ حملة فلورنتينو بيريز على فوزها، لن تمر 20 عاما أخرى دون انتخابات في ريال مدريد".

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة عام 2000، وجدد ولايته خمس مرات منذ عام 2009 بالتزكية، ولم يجر النادي انتخابات رئاسية رسمية منذ عام 2006، حين فاز رامون كالديرون بفارق ضئيل.

