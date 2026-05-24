قدم.. فريق تشوروم يصعد للدوري التركي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على إسنلر إيروكسبور 2-0 في نهائي ملحق التصفيات

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حجز فريق تشوروم المقعد الثالث في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ" لأول مرة في تاريخه، بتغلبه على إسنلر إيروكسبور 2-0، الأحد، على ملعب "ميداش قونية"، في نهائي ملحق التصفيات.

بهذه النتيجة، لحق تشوروم بكل من أرضروم سبور وأمد سبور، اللذين نجحا في التأهل مباشرة في وقت سابق بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في مسابقة دوري الدرجة الثانية.

أنهى تشوروم الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، سجله سردار غورلر، في الدقيقة 37، عندما مرر أوغوز غوربولاك، عرضية متقنة من الجناح الأيسر، ليرتقي لها غورلر، ويحولها برأسية في الشباك.

وفي الشوط الثاني، ضاعف السنغالي مامي بابا ثيام، النتيجة لصالح تشوروم، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 برأسية أيضا بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها البرتغالي بيدرينيو ليسكنها المرمى، مؤمنا فوز فريقه باللقاء.