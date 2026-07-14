لمدة 3 مواسم حتى صيف 2029 في صفقة انتقال حر، ليلحق بشقيقه أسامة في الدوري الإيطالي...

قدم.. فروسينوني يتعاقد مع المغربي أنور العزوزي من فورتونا دوسلدورف لمدة 3 مواسم حتى صيف 2029 في صفقة انتقال حر، ليلحق بشقيقه أسامة في الدوري الإيطالي...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



تعاقد نادي فروسينوني، الصاعد حديثا للدوري الإيطالي لكرة القدم، مع لاعب الوسط المغربي أنور العزوزي، لمدة 3 مواسم حتى صيف 2029، قادما من صفوف فورتونا دوسلدورف الألماني في صفقة انتقال حر.



وقال النادي الإيطالي في بيان الاثنين: "نادي فروسينوني كالتشيو يعلن عن توقيعه عقد الرعاية الرياضية مع أنور العزوزي. وسيرتدي لاعب خط الوسط، المولود عام 2001، قميص الفريق الأصفر والأزرق حتى 30 يونيو 2029".

ويصل العزوزي، البالغ من العمر 25 عاما، إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه مع الفريق الألماني في دوري الدرجة الثانية، الذي انضم إليه قادما من نادي بي إي سي زفوله الهولندي عام 2025.

خلال مسيرته الاحترافية، شارك العزوزي في أكثر من 140 مباراة، منها 55 مباراة في الدوري الهولندي الممتاز و29 مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني، بالإضافة إلى مشاركته في بطولات الكأس المحلية في كلا البلدين.

وتمثل هذه الخطوة أول تجربة له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عبر بوابة فروسينوني العائد للأضواء بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري الدرجة الثانية، ليلتحق في المسابقة بشقيقه التوأم أسامة العزوزي الذي يلعب في صفوف بولونيا.