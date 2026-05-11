قدم.. فالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أنعش فريق فالنسيا آماله في البقاء بالدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، بعدما حقق فوزا مهما أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "سان ماميس" في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع "الخفافيش" بهذا الفوز رصيدهم إلى 42 نقطة ليتقدموا إلى المركز الثاني عشر في خطوة كبيرة نحو الهروب من أقرب مراكز منطقة الهبوط التي يحتلها ألافيس برصيد 37 نقطة، قبل 3 جولات من ختام المسابقة.

بدأ فالنسيا المباراة بنشاط هجومي ملحوظ بحثا عن هدف مبكر يمنح الفريق دفعة معنوية قوية، لكن بمرور الوقت نجح الفريق الباسكي في فرض سيطرته على مجريات اللعب نسبيا.

وعلى عكس سير المباراة، حصل فالنسيا على ركلة جزاء في الدقيقة 27، احتسبت ضد يوري بيرتشيتشي بعد قيامه بعرقلة هيوغو ديورو بيراليس داخل المنطقة، ليتقدم اللاعب نفسه لتنفيذها لكنه سددها في العارضة.

وفي الشوط الثاني، تمكن فالنسيا من كسر نتيجة التعادل السلبي، بعدما نجح البديل النيجيري عمر صادق مصباح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 برأسية بعد هجمة مرتدة سريعة.

وفي مباراة أخرى، واصل فياريال سلسلة اللاهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي، بعد أسبوع من ضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تعادل مع مضيفه ريال مايوركا بهدف لمثله.

تقدم فياريال عبر مهاجمه أيوزي بيريز في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، وأدرك الكوسوفي فيداد موريكي هدف التعادل في الدقيقة 2+45.

ورفع فياريال رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، فيما يقبع ريال مايوركا في المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 39 نقطة قبل نهاية المرحلة.

