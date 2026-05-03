بتسجيله هدفين وصناعة آخر في الانتصار بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي

قدم.. غيوكيريس يقود أرسنال للفوز على فولهام بتسجيله هدفين وصناعة آخر في الانتصار بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل السويدي فيكتور غيوكيريس هدفين وصنع آخر ليقود أرسنال للفوز على ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 76 نقطة موسعا الفارق إلى ست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام منافسه المباشر مانشستر سيتي، الذي يملك مباراتين أقل وسيحل ضيفا على إيفرتون يوم الاثنين، فيما تجمد رصيد فولهام عند 48 نقطة في المركز العاشر.

تقدم أرسنال في الدقيقة التاسعة عندما نجح بوكايو ساكا، الذي شارك أساسيا لأول مرة منذ مارس/ آذار الماضي بعد إصابة في وتر أخيل، في تجاوز راؤول خيمينيز على الجانب الأيمن ومرر الكرة إلى غيوكيريس الذي سجل هدفه العشرين في الموسم من مسافة قريبة.

ثم تحول المهاجم السويدي إلى صانع ألعاب قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما مرر كرة إلى ساكا، الذي سدد كرة أرضية رائعة تجاوزت حارس مرمى فولهام بيرند لينو عند القائم القريب.

ثم عاد غيوكيريس ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه عندما حول عرضية البلجيكي لياندرو تروسارد برأسه إلى الشباك ليحسم النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

كاد فريق أرسنال أن يضيف الهدف الرابع عندما ارتطمت رأسية ريكاردو كالافيوري بالعارضة، بعد إلغاء هدف سابق للاعب الإيطالي بداعي التسلل.

وبعد ضمان الفوز قام ميكيل أرتيتا بإجراء خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية، وإراحة لاعبيه الأساسيين، حيث تحول التركيز إلى مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى، تغلب برينتفورد على ضيفه وست هام 3-0، ونيوكاسل على برايتون 3-1، فيما تعادل ولفرهامبتون وضيفه سندرلاند 1-1.