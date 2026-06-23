قدم.. غينارو غاتوزو مدربا جديدا للاتسيو الإيطالي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن لاتسيو الإيطالي، الثلاثاء، تعيين غينارو غاتوزو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا لماوريتسيو ساري الذي غادر النادي بعد فسخ عقده بالتراضي الشهر الماضي ليتولى بعدها تدريب أتالانتا.

وقال نادي العاصمة الإيطالية في بيان: "يعلن نادي لاتسيو أنه عين السيد غينارو غاتوزو مدربا رئيسيا للفريق الأول".

وتابع: "يرحب النادي بحرارة بمديره الجديد، وهو واثق من أن خبرته واحترافيته وتصميمه ستساهم في تحقيق الأهداف الرياضية للنادي".

وغادر غاتوزو، البالغ من العمر 48 عاما، منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أيام قليلة من فشل "الأتزوري" في التأهل لكأس العالم 2026 وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وسبق لغاتوزو، الفائز كلاعب مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006 في ألمانيا، أن درب فريقي ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، وفاز بكأس إيطاليا مع نابولي عام 2020.

كان نادي لاتسيو قد أنهى الموسم في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليفشل في التأهل للمشاركة بأي من المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.