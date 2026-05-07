قدم.. غياب النعيمات والقريشي عن الأردن في مونديال 2026 لعدم اكتمال شفائهما من إصابة في الرباط الصليبي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأكد غياب الثنائي يزن النعيمات وأدهم القريشي عن المنتخب الأردني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، بسبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة.

أفاد بذلك رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، الخميس، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.



وقال: "تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهم هذه المرة".

وأضاف: "كل الأمنيات لهم بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا. النشامى دائما على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن في كأس العالم".

وتعرض النعيمات والقريشي للإصابة نفسها، وهي قطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركتهما مع منتخب "النشامى" بكأس العرب التي استضافتها قطر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورغم أن الثنائي يواصلان تدريباتهما العلاجية والتأهيلية، فإن عودتهما للملاعب ستحتاج إلى مزيد من الوقت وهو ما يحول دون عودتهما لصفوف المنتخب في الوقت المناسب قبل البطولة.

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جوار الأرجنتين والجزائر والنمسا، خلال النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.

ويفتتح المنتخب الأردني مبارياته بمواجهة النمسا، ثم يخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الجزائري في المباراة الثانية، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الفريق الأرجنتيني، حامل اللقب.