قدم.. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه النصر السعودي بهدف دون رد، السبت، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في المباراة النهائية.

بهذه النتيجة، أخفق الفريق السعودي في التتويج بأي لقب محلي أو قاري منذ 2019، فيما لا يزال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتظار أول تتويج رسمي منذ حلوله بالرياض أوائل العام 2023.



فرض النصر سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، مشددا من ضغطه الهجومي، وتألق الحارس الياباني روي آراكي لعدة محاولات خطيرة من عبد الرحمن غريب وجواو فيليكس وإنييغو مارتينيز وعلي الحسن.

وعلى عكس سير المباراة، تمكن الفريق الياباني من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 عبر التركي دينيز هوميت، بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من التونسي عصام الجبالي.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر محاولاته المكثفة بحثا عن تعديل النتيجة لكنه وجد صعوبة شديدة في اختراق الدفاع الياباني المحكم، حتى بعد إجراء البرتغالي جورجي جيسوس عدة تبديلات لتنشيط الجبهة الهجومية عن طريق الدفع بأنجيلو وكينغسلي كومان.

وعاند الحظ النصر حين تصدى القائم لتسديدة جواو فيليكس بالدقيقة 77، ثم أجهض آراكي ضربة رأس محمد سيماكان ومن بعده انفراد من جواو فيليكس بعد تمريرة بالكعب من البديل عبد الله الحمدان، الذي سدد لاحقا كرة خطيرة فوق العارضة بالوقت بدل الضائع.