قدم.. غالاطة سراي بطلا للدوري التركي للمرة الرابعة تواليا

تُوج فريق غالاطة سراي، مساء السبت، بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ" للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليا سبور 4-2.

جاء ذلك في مباراة خاضها على ملعبه "رامس بارك" ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من المسابقة، وقبل جولة واحدة من نهاية موسم 2025/ 2026.

وبهذا حقق غالاطة سراي 4 ألقاب متتالية في تاريخ الدوري التركي "سوبر ليغ" للمرة الثانية، مكررا إنجازه التاريخي بعد نحو ربع قرن، إذ سبق له التتويج بأربعة ألقاب متتالية في الفترة من موسم 1996-1997 حتى 1999-2000.

ولم يسبق في تاريخ الدوري التركي أن حقق أي فريق آخر 4 ألقاب متتالية.

وقبل نهاية الشوط الأول، تقدم سونر ديكمان لأنطاليا سبور بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة إثارة كبيرة، إذ أدرك غالاطة سراي التعادل في الدقيقة 56 عبر الغابوني ماريو ليمينا، بعدما تابع برأسه كرة هيأها باريش ألبير يلماز، داخل منطقة الست ياردات، إثر عرضية من الهولندي نوا لانغ.

وأعاد سونر ديكمان، التقدم لأنطاليا سبور في الدقيقة 62 بتسديدة مباشرة من ركلة حرة سكنت الشباك.

لكن أصحاب الأرض عادوا مجددا في الدقيقة 66، عندما حصل النيجيري فيكتور أوسيمين، على ركلة جزاء إثر تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح في تحويلها بنفسه إلى هدف التعادل.

وفي الدقيقة 88، ظهر أوسيمين مجددا، ليسجل هدف التقدم لفريقه، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، مانحا فريقه الأفضلية للمرة الأولى في اللقاء.

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم كان أيهان، رباعية غالاطة سراي، مستفيدا من تمريرة الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أمام المرمى، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 4-2.

وبذلك، رفع غالاطة سراي رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فنربهتشه، لينهي طموح الأخير في اقتناص اللقب الذي حققه آخر مرة في موسم 2013/ 2014.

كما واصل غالاطة سراي هيمنته على الكرة التركية، بعدما رفع رصيده إلى 26 لقبا في الدوري، متقدما على غريمه فنربهتشه الذي يملك 19 لقبا، ثم بيشكتاش بـ16 لقبا، وطرابزون سبور بـ7 ألقاب.

وعلى الصعيد الفني، دخل المدير الفني لغالاطة سراي، أوكان بوروك، تاريخ الدوري التركي، بعدما أصبح ثاني أكثر المدربين تتويجا بالبطولات في تاريخ المسابقة.

وكان بوروك أحرز لقبه الأول مدربا مع إسطنبول باشاك شهير في موسم 2019-2020، قبل أن يضيف 4 ألقاب متتالية مع غالاطة سراي، ليرفع إجمالي ألقابه في الدوري إلى 5.

ويحمل فاتح تريم الرقم القياسي لأكثر المدربين تتويجا بالدوري التركي برصيد 8 ألقاب، حققها جميعا مع غالاطة سراي مواسم: 1996-1997، 1997-1998، 1998-1999، 1999-2000، 2011-2012، 2012-2013، 2017-2018، و2018-2019.