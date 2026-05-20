قدم.. طرابزون سبور يفعل بند شراء عقد الألباني إرنست موتشي قادما من بشيكطاش مقابل 8.5 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ فريق البحر الأسود

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي طرابزون سبور، الأربعاء، رسميا تفعيل بند الشراء النهائي لعقد لاعب كرة القدم الدولي الألباني إرنست موتشي، قادما من نادي بشيكطاش، بعد أن أمضى الموسم الماضي في صفوف فريق البحر الأسود على سبيل الإعارة.

وقال طرابزون سبور في بيان رسمي: "فيما يتعلق بالانتقال النهائي للاعب كرة القدم المحترف إرنست موتشي، فقد تم تفعيل حق الخيار الذي يملكه نادينا في اتفاقية الإعارة".

وتابع: "وبناء على ذلك، سيدفع لنادي بشيكطاش مبلغ 8,500,000 يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على 8 أقساط كرسوم إنهاء العقد".

انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، لصفوف بشيكطاش في فبراير/ شباط 2024 مقابل حوالي 10 ملايين يورو قادما من ليغيا وارسو البولندي، لكنه سجل 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 61 مباراة.

وانتقل موتشي إلى طرابزون سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليتألق مع الفريق خلال مشاركته في 34 مباراة مع طرابزون سبور بعد أن سجل 15 هدفا ومقدما 9 تمريرات حاسمة.

وتعد صفقة انضمام لاعب الوسط الألباني أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي، إذ كان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الغاني عبد المجيد وارث، الذي انضم إلى الفريق من سبارتاك موسكو في موسم 2014-2015 مقابل رسوم انتقال بلغت 6.9 مليون يورو.