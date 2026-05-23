قدم.. طرابزون سبور يتوج بلقب كأس تركيا للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه على قونية سبور بهدفين لهدف في المباراة النهائية بفضل تألق النيجيري بول أونواتشو

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أحرز فريق طرابزون سبور لقب كأس تركيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بتغلبه على قونية سبور بهدفين لهدف، الجمعة، على ملعب "كوريندون إيرلينز بارك" بأنطاليا، في المباراة النهائية.

وعوضت كتيبة المدرب فاتح تكه، خسارتها للقب في الموسمين الماضيين، التي خسرت فيهما النهائي أمام بشيكطاش ثم غالاطة سراي تواليا، لتحرز لقبها العاشر في مسيرتها والأول منذ موسم 2019/ 2020.

افتتح طرابزون التسجيل في الدقيقة 18 بالهدف الأول، عندما تبادل الأوكراني أولكسندر زوبكوف الكرة مع فاغنر بينا من الرأس الأخضر، ليمرر الأخير كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها النيجيري بول أونواتشو بتسديدة مذهلة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، تمكن قونية سبور من إدراك التعادل في الدقيقة 50 عبر الكونغولي جاكسون موليكا، بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لكرة ارتدت من الكاميروني أندريه أونانا، حارس طرابزون سبور.

وحصل قونية سبور على ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد ارتكاب الفرنسي تيم جابول-فولكاريللي، لاعب وسط طرابزون سبور، خطأ ضد عادل ديميرباغ داخل المنطقة، لكن الألباني أنيس باردي سدد الكرة في القائم ليحرم فريق من فرصة ذهبية للتقدم في النتيجة.

وأعاد أونواتشو التقدم مجددا لفريق البحر الأسود في الدقيقة 79 بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، احتسبها الحكم ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد الصربي ماركو جيفتوفيتش داخل المنطقة.

