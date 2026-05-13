طرابزون سبور يتأهل لنهائي كأس تركيا للمرة الثالثة تواليا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق طرابزون سبور إلى نهائي كأس تركيا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه غنتشلربيرليغي إلى فوز في الوقت القاتل بهدفين لهدف، الأربعاء، على ملعب "إريامان"، في نصف نهائي المسابقة.

بهذه النتيجة، ضرب فريق البحر الأسود موعدا مع قونية سبور، الذي تأهل في وقت سابق على حساب بشيكطاش بالفوز 1-0، يوم 22 مايو/أيار الجاري في المباراة النهائية، على ملعب "كوريندون إيرلينز بارك" بأنطاليا.

ويسعى طرابزون سبور لإضافة لقبه العاشر، وتعويض إخفاقه في إحراز البطولة في آخر موسمين بعد حلوله وصيفا لبشيكطاش ثم غالاطة سراي على التوالي، في حين يتطلع قونية سبور لتحقيق لقبه الثاني بعد تتويجه التاريخي موسم 2016-2017.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بعد أداء غلب عليه الحذر من الفريقين لذلك انحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل عبر أردا أصلان في الدقيقة 62 بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من الغيني عثمان دياباتي.

وأدرك طرابزون سبور التعادل في الدقيقة 78 بهدف عكسي، سجله أردا تشيليك، مدافع غنتشلربيرليغي، بالخطأ في مرماه، بعد أن حول عرضية الألباني إرنست موتشي من ركلة ركنية برأسية في شباك فريقه.

وعاد إرنست موتشي ليحسم نتيجة الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بتسديدة بالقدم اليمنى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من ركلة ثابتة نفذها أوزان توفان.