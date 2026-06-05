لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوى الإيطالي

قدم.. طرابزون سبور التركي يضم الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوى الإيطالي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



تعاقد نادي طرابزون سبور التركي، الجمعة، مع لاعب كرة القدم الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع جنوى الإيطالي.

وقال النادي التركي في بيان: "تم التوصل إلى اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع لاعب كرة القدم المحترف روسلان مالينوفسكي، وهو حاليا لاعب حر".

وتابع: "بموجب هذه الاتفاقية، سيحصل اللاعب على راتب مضمون قدره 1,500,000 يورو ومكافأة توقيع قدرها 500,000 يورو لكل من موسمي 2026-2027 و2027-2028، وراتب مضمون قدره 1,500,000 يورو لموسم 2028-2029".

وبدأ لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما، مسيرته الكروية في أكاديمية شاختار دونيتسك للشباب، قبل انتقاله إلى أوروبا عام 2015، حيث أمضى أربعة مواسم مع نادي جينك البلجيكي، ولعب أيضا أربعة مواسم مع نادي أتالانتا الإيطالي.

وانتقل في موسم 2022-2023 إلى الدوري الفرنسي، حيث لعب في صفوف أولمبيك مارسيليا، ثم عاد للدوري الإيطالي مع جنوى لمدة 3 مواسم، منها موسم على سبيل الإعارة، وسجل له هذا الموسم 6 أهداف وصنع 3 في 31 مباراة.

وعلى المستوى الدولي، خاض 70 مباراة دولية مع منتخب أوكرانيا، وشارك في 3 نسخ من بطولة كأس أمم أوروبا أعوام 2016 و2020 و2024، كما شارك في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعد هذه هي الصفقة الثانية لفريق البحر الأسود بعد يوم واحد فقط من التعاقد مع لاعب الرأس الأخضر سيدني لوبيز كابرال من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 5 مواسم.