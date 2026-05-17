قدم.. صنداونز يفوز على الجيش الملكي بهدف دون رد في بريتوريا ضمن جولة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا والحسم يتأجل لمباراة الإياب بالرباط

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حسم فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي جولة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا.

وبهذه النتيجة، تأجل حسم اللقب إلى مباراة الإياب المقررة في 24 مايو/ أيار الجاري، عندما يستضيف الفريق المغربي نظيره الجنوب إفريقي على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط، حيث يحتاج الجيش الملكي إلى الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.

يذكر أن كلا الفريقين أحرز اللقب مرة واحدة، إذ توج الجيش الملكي عام 1985 كأول فريق مغربي يرتقي إلى قمة القارة، قبل ستة ألقاب تقاسمها الوداد والرجاء، أما صنداونز، فأحرز اللقب عام 2016، وكان آخر فريق يحرزه من خارج أندية شمال القارة.

دخل صنداونز المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، بينما حاول الفريق المغربي امتصاص الاندفاع الجنوب إفريقي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وترجم أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللعب في الدقيقة 37، بعدما تمكن أوبري موديبا من تسجيل هدف التقدم لصنداونز، بتسديدة مذهلة بيسراه من ركلة حرة مباشرة سكنت الزاوية العليا اليمنى للحارس أحمد التكناوتي.

وشهدت المباراة حالة جدلية حيث أوقف الحكم اللعب مع بداية الشوط الثاني، بسبب اعتراض لاعبي الجيش الملكي على تعطل تقنية الفيديو المساعد "فار"، رافضين استكمال المواجهة قبل إصلاح العطل الفني.

ومع استئناف اللعب مرة أخرى، واصل صنداونز محاولاته لتعزيز تقدمه بهدف ثان، وكاد أن يهز الشباك في الدقيقة 85 بنفس طريقة الهدف الأول، لكن تسديدة تيبوهو موكونا من ركلة حرة اصطدمت بالقائم الأيسر.