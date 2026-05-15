قدم.. صبري لموشي يعلن قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن مدرب منتخب تونس الأول لكرة القدم صبري لموشي، الجمعة، في مؤتمر صحفي عن قائمة "نسور قرطاج" المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعبا عدة مفاجآت أبرزها استبعاد عدد من النجوم، أمثال: محمد علي بن رمضان (الأهلي المصري)، وسيف الدين الجزيري (الزمالك)، وعلي معلول (الصفاقسي)، وفرجاني ساسي (الغرافة القطري).



ويخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخبي النمسا (1 يونيو/حزيران في فيانا) وبلجيكا (6 يونيو في بروكسل) ضمن تحضيراته الأخيرة قبل السفر إلى كأس العالم في مشاركته السابعة بالمونديال.

يشار أن قرعة البطولة وضعت المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، في مجموعة تبدو متوازنة؛ لكنها تحمل تحديات قوية أمام منتخب "نسور قرطاج" الطامح لتحقيق إنجاز تاريخي.

ويسعى منتخب تونس لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في تجاوز دور المجموعات خلال مشاركاته الست السابقة في كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

​وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: أيمن دحمان، صبري بن حسن، مهيب الشامخ.

​خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، يان فاليري، علي العابدي، معتز النفاتي، رائد الشيخاوي، آدم عروس.

​خط الوسط: إلياس السخيري، حنبعل المجبري، أمين بن حميدة، أنيس بن سليمان، محمد الحاج محمود، راني خضيرة، مرتضى بن وناس.

​خط الهجوم: إلياس العاشوري، إسماعيل الغربي، إلياس سعد، سيباستيان تونكتي، فراس شواط، خليل العياري، حازم المستوري، ريان اللومي.