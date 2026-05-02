قدم.. صامصون سبور يؤجل احتفالات غالاطة سراي بلقب الدوري التركي بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أجل فريق صامصون سبور تتويج ضيفه غالاطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ" إلى الجولة المقبلة، بعد أن ألحق به خسارة كبيرة برباعية لهدف، السبت، في الجولة الـ32 للمسابقة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد غالاطة سراي عند 74 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فنربهتشة الوصيف، قبل جولتين من الختام، فيما رفع صامصون سبور رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع.

الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب "19 مايو الجديد" انتهى بالتعادل بهدف لمثله، إذ افتتح يونس أكغون التسجيل مبكرا لغالاطة سراي في الدقيقة التاسعة بتسديدة مخادعة من خارج منطقة الجزاء مرت من فوق الحارس.

وأدرك التشادي ماريوس موانديلمادجي التعادل لصامصون سبور في الدقيقة 22، بتسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله يالتشين كايان، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الشوط الثاني، تمكن صامصون سبور من أخذ الأفضلية بعدما سجل السنغالي بابي شريف نداي الهدف الثاني في الدقيقة 57 بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من موانديلمادجي.

وتلقت آمال غالاطة سراي ضربة موجعة للعودة في نتيجة المباراة بعد تعرض حارس مرماه غوناي غوفينتش للطرد في الدقيقة 63 بعد لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء في محاولة لإنقاذ مرماه من انفرادة.

واستغل صامصون سبور تفوقه العددي ليسجل هدفين آخرين عن طريق موانديلمادجي ونداي في الدقيقتين 71 و82، ليحسما نتيجة الفوز ويؤجلا احتفالات غالاطة سراي بلقبه الرابع تواليا للجولة المقبلة.

وفي مباريات أخرى، سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا 3 أهداف "هاتريك" ليقود فنربهتشة على ضيفه باشاك شهير بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "تشوباني".

ورفع فنربهتشة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ليتمسك بآماله الضعيفة في المنافسة على اللقب، فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 51 نقطة في المركز السادس.

وانتزع طرابزون سبور تعادلا قاتلا أمام ضيفه غوزتبة بهدف لمثله، بعد أن افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 32 عبر البرازيلي جوان، قبل أن يدرك محمد أوموت نايير التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 3+90.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث ، فيما رفع غوزتبة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.