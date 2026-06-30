قدم.. شيكاغو فاير يتعاقد مع ليفاندوفسكي لمدة عامين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة الإسباني..

إسطنبول/ الأناضول

تعاقد نادي شيكاغو فاير، الناشط في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، الاثنين، مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

وأعلن النادي الأمريكي في بيان رسمي ضم "نجم كرة القدم العالمي وهداف بولندا التاريخي روبرت ليفاندوفسكي كلاعب مُعيّن".

وأضاف البيان أن المهاجم المخضرم ينضم إلى الدوري الأمريكي وهو يحمل سجلًا حافلًا بالإنجازات، إذ سجل أكثر من 700 هدف مع منتخب بلاده وأبرز الأندية الأوروبية، كان آخرها مع برشلونة، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي، إضافة إلى تصدره قائمة هدافي الدوريين الألماني والإسباني لثماني سنوات متتالية.

وتدرج ليفاندوفسكي في فئات الناشئين بنادي ليغيا وارسو، قبل أن ينتقل إلى ليخ بوزنان، ثم بوروسيا دورتموند، حيث برز بشكل لافت، قبل أن يقضي ثمانية مواسم مع بايرن ميونخ (2014–2022)، ثم انضم إلى برشلونة (2022–2026).

وخلال أربعة مواسم مع النادي الكتالوني، سجل 119 هدفًا في 191 مباراة بجميع المسابقات، وتُوج بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني (2023 و2025 و2026) وكأس الملك عام 2025.

كما سبق له التتويج بالدوري الألماني عشر مرات، والدوري البولندي ثلاث مرات، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، إلى جانب عدد من الألقاب المحلية في بولندا وألمانيا وإسبانيا.

ويحتل ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 109 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 167 مباراة مع منتخب بولندا سجل خلالها 89 هدفًا، وشارك في بطولات أمم أوروبا أعوام 2012 و2016 و2020 و2024، إضافة إلى كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر.

في المقابل، يحتل شيكاغو فاير المركز الثالث في ترتيب المؤتمر الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 26 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن المتصدر ناشفيل وخمس نقاط عن إنتر ميامي.