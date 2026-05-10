قدم.. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال بعدما تغلب عليه بثلاثية لهدف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ألحق فريق شتوتغارت خسارة قاسية بضيفه باير ليفركوزن ليبعده عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3-1، السبت، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني.

بهذه النتيجة، رفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة ليتقدم إلى المرتبة الرابعة، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متقدما بفارق الأهداف أمام هوفنهايم الخامس.

في المقابل، تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 58 نقطة بعد تلقيه خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز السادس قبل جولة واحدة من الختام.

استهل ليفركوزن المباراة بشكل مثالي، بعد أن تقدم بهدف خلال الدقيقة الأولى عبر الإسباني أليكس غارسيا، بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من زميله الكاميروني كريستيان كوفاني.

لكن أصحاب الأرض أعادوا المباراة إلى التعادل بعد أربع دقائق فقط، بعد عدة تمريرات متبادلة على حدود منطقة الجزاء انتهت بتمريرة بينية من الدنماركي نيكولاس نارتي إلى البوسني إرميدين ديميروفيتش، الذي وضعها بقوة في الشباك.

ومنح ماكسيميليان ميتلشتات التقدم لشتوتغارت في الدقيقة 7+46 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو إثر تعرض ديميروفيتش للعرقلة داخل المنطقة من جانب البوركيني من إدموند تابسوبا.

وفي الشوط الثاني، حسم شتوتغارت نتيجة الفوز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 حين سجل دينيز أونداف من مسافة قريبة، بعد عرضية متقنة من جيمي ليفلينغ.

وفي مباريات أخرى، تغلب أوغسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، ولايبزيغ على سانت باولي 2-1، وهوفنهايم على فيردر بريمن 1-0.

