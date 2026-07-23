سجل هدفين في الانتصار الخامس تواليا، ورابطة الدوري تفتح تحقيقا في صفقة كاسيميرو..

قدم.. سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على شيكاغو فاير في غياب ميسي سجل هدفين في الانتصار الخامس تواليا، ورابطة الدوري تفتح تحقيقا في صفقة كاسيميرو..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

قاد المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على ضيفه شيكاغو فاير بنتيجة 3-2، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بتسجيله هدفين في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحقق إنتر ميامي انتصاره الخامس تواليا، والأول منذ استئناف المسابقة عقب توقفها بسبب كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن ناشفيل المتصدر.

وافتتح شيكاغو فاير التسجيل بهدف عكسي أحرزه الأرجنتيني روكو ريوس نوفو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، قبل أن يدرك سواريز التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، منح سواريز التقدم لإنتر ميامي بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يعادل البديل الجنوب إفريقي بوسو ديتيجياني النتيجة لشيكاغو فاير في الدقيقة 67.

وخطف البديل بريستون بلامبيك هدف الفوز لإنتر ميامي في الدقيقة 87، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس كريس برادي إثر تسديدة لسواريز.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الأمريكي، بعد انتقاله إلى شيكاغو فاير قادما من برشلونة عقب تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم فتح تحقيق بشأن تعاقد إنتر ميامي مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

ويتعلق التحقيق بقواعد "حقوق الاكتشاف"، التي تمنح النادي الذي يبدأ التفاوض مع لاعب أولوية التعاقد معه داخل الدوري الأمريكي.

وبحسب تقارير إعلامية، كان لوس أنجلوس غالاكسي قد بدأ المفاوضات مع كاسيميرو وامتلك "حق الاكتشاف"، قبل أن ينجح إنتر ميامي في التعاقد مع اللاعب، وهو ما دفع رابطة الدوري إلى فتح التحقيق.