خلفا لزالاتكو داليتش الذي استقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ32 لكأس العالم 2026...

قدم.. سلافن بيليتش يعود لتدريب منتخب كرواتيا في ولاية ثانية خلفا لزالاتكو داليتش الذي استقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ32 لكأس العالم 2026...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، الاثنين، عودة سلافن بيليتش لتدريب المنتخب الأول، خلفا لزلاتكو داليتش الذي استقال من منصبه عقب خروج كرواتيا من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 أمام البرتغال.

وقال الاتحاد الكرواتي، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "حان وقت بداية جديدة: سلافن بيليتش يتولى قيادة فريق فاير مرة أخرى".

ويعود بيليتش (57 عاما) لتدريب المنتخب الكرواتي بعد أكثر من عقد، إذ سبق أن قاده بين عامي 2006 و2012، وخاض معه 65 مباراة حقق خلالها 42 انتصارا مقابل 14 تعادلا و9 هزائم.

وبدأ بيليتش مسيرته التدريبية مع نادي هايدوك سبليت عام 2001، قبل أن يتولى تدريب منتخب كرواتيا تحت 21 عاما، ثم المنتخب الأول، حيث قاده إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2008.

ومن أبرز محطات فترته الأولى مع منتخب كرواتيا، تحقيق الفوز على إنجلترا بنتيجة 3-2 في ملعب ويمبلي عام 2007، وهي النتيجة التي حرمت المنتخب الإنجليزي من التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2008.

وعقب رحيله عن المنتخب، تولى بيليتش تدريب عدد من الأندية في أوروبا وآسيا، من بينها لوكوموتيف موسكو الروسي، وبشيكطاش التركي، والاتحاد السعودي، وبكين غوان الصيني، وواتفورد الإنجليزي، والفتح السعودي.

كما قاد وست هام يونايتد إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016، وأسهم في صعود وست بروميتش ألبيون إلى "البريميرليغ" عام 2020.

ويخلف بيليتش المدرب زلاتكو داليتش الذي قاد المنتخب الكرواتي خلال واحدة من أنجح فتراته، بعدما بلغ نهائي كأس العالم 2018، ونصف نهائي مونديال 2022، ونهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2023.