قدم.. سحب قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر السعودية تصطدم بفرنسا والمغرب في مواجهة إسبانيا ومصر وقطر في مجموعة واحدة والجزائر تواجه الولايات المتحدة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أقيمت، الخميس، قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية، والتي تستضيفها قطر للنسخة الثانية تواليا، في الفترة بين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وشهدت البطولة لأول مرة مشاركة 48 منتخبا في النسخة الماضية، وهو ما ساهم في تقديم منافسات مثيرة وحضور جماهيري كبير، مع مواجهات قوية بين أبرز المواهب الصاعدة على الساحة العالمية.

وسيكون دور المجموعات حافلا بالقمم المنتظرة، أبرزها مواجهة إسبانيا والمغرب، ولقاء اليابان، أحد أبرز منتخبات آسيا، مع كولومبيا بطلة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة، إلى جانب مواجهة قوية تجمع فرنسا بأوروغواي.

وضَمن 46 منتخبا تأهله إلى البطولة، بينما سيتم تحديد المقعدين الأخيرين السبت المقبل عبر مباريات الملحق الإفريقي. وسينضم الفائزان من مواجهتي إثيوبيا ضد موزمبيق، وأوغندا ضد غانا، إلى قائمة المنتخبات المشاركة.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في مجموعة صعبة حيث يتواجد في المجموعة الرابعة مع فرنسا وأوروغواي وهايتي، فيما تقع المغرب ضمن المجموعة الثامنة مع إسبانيا والصين وفيجي، في حين يتواجد منتخبا قطر ومصر في المجموعة الأولى مع بنما واليونان.

أما المنتخب الجزائري فأوقعته القرعة في المجموعة العاشرة مع الولايات المتحدة والجبل الأسود وتشيلي.

** مجموعات البطولة:

ـ المجموعة الأولى: قطر، بنما، مصر، اليونان

ـ المجموعة الثانية: جمهورية كوريا، المقعد الإفريقي 1، كاليدونيا الجديدة، الإكوادور

ـ المجموعة الثالثة: الأرجنتين، أستراليا، المقعد الإفريقي 2، الدنمارك

ـ المجموعة الرابعة: فرنسا، هايتي، السعودية، أوروغواي

ـ المجموعة الخامسة: إيطاليا، جامايكا، كوت ديفوار، أوزبكستان

ـ المجموعة السادسة: السنغال، كرواتيا، كوبا، طاجيكستان

ـ المجموعة السابعة: مالي، نيوزيلندا، بلجيكا، فيتنام

ـ المجموعة الثامنة: إسبانيا، الصين، فيجي، المغرب

ـ المجموعة التاسعة: البرازيل، جمهورية أيرلندا، تنزانيا، كوستاريكا

ـ المجموعة العاشرة: الولايات المتحدة، الجبل الأسود، تشيلي، الجزائر

ـ المجموعة الحادية عشرة: المكسيك، رومانيا، الكاميرون، فنزويلا

ـ المجموعة الثانية عشرة: اليابان، كولومبيا، صربيا، هندوراس