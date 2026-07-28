قدم.. زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول



أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الأول، خلفا لديدييه ديشامب، بعقد يمتد لـ4 أعوام قادمة حتى كأس العالم 2030، التي يستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد صباح الثلاثاء، يسر الاتحاد ورئيسه، فيليب ديالو، الإعلان عن تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا لمنتخب الرجال للسنوات الأربع المقبلة، حتى كأس العالم 2030".

وتابع: "يتولى زيدان منصب المدير الفني الثامن عشر في تاريخ المنتخب الفرنسي (الديوك) منذ هنري غيران عام 1964، خلفا لديدييه ديشامب".

وأضاف: "سيبدأ المدير الفني الجديد مهامه رسميا في الأول من أغسطس، وسيقود المنتخب بدءا من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027".

وأوضح البيان: "سيشرف بعد ذلك على تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2028، ودوري الأمم الأوروبية 2028-2029، وتصفيات كأس العالم 2030، وسيعلن زين الدين زيدان عن طاقمه التدريبي أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل".

ويتسلم زيدان (54 عاما) المهمة خلفا لديشامب، الذي أنهى مسيرة تدريبية امتدت لـ14 عاما شهدت التتويج بمونديال 2018 ووصافة نسخة 2022، وقاد الفريق مؤخرا للمركز الرابع في مونديال 2026.

ولم يتول زيدان، الذي أحرز لقب كأس العالم كلاعب عام 1998 ووصل إلى نهائي نسخة 2006، سوى تدريب فريق واحد وهو ريال مدريد الإسباني، ناديه السابق.

لكن هذه التجربة الوحيدة كانت ناجحة إلى حد كبير خلال فترتيه مع النادي (2016-2018 و2019-2021)، لاسيما بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018).

ومنذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، بقي زيدان دون منصب، ليصبح الآن ثالث لاعب من "الجيل الذهبي" بمنتخب 1998 يتولى تدريب "الديوك" بعد زميليه السابقين لوران بلان (2010-2012) ثم ديشامب (2012-2026).