قدم.. زامبيا تكتسح مصر بسداسية في افتتاح مشوار "الكان" للسيدات

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

استهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، المقامة في المغرب، بخسارة ثقيلة أمام نظيره الزامبي بنتيجة 6-0، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب زامبيا ترتيب المجموعة مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط، انتظارًا للمواجهة الأخرى التي تجمع نيجيريا ومالاوي لاحقًا، فيما تذيل منتخب مصر الترتيب من دون نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زامبيا بهدف سجلته راشيل ناتشولا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، احتسبتها حكمة اللقاء بعد جذب أميرة محمد للاعبة باربرا باندا داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الزامبي سيطرته على مجريات اللعب، وأضاف خمسة أهداف، أربعة منها سجلتها باربرا باندا، التي أحرزت "سوبر هاتريك" في الدقائق 60 و63 و87 و90+6، فيما سجلت إينيس فيري الهدف السادس في الدقيقة 90+2.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره مالاوي، السبت المقبل، على ملعب مولاي الحسن في الرباط، بينما تواجه زامبيا منتخب نيجيريا على ملعب البريد.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 للمرة الثالثة على التوالي، خلال الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 16 أغسطس/آب، بمشاركة 16 منتخبًا، تتوزع مبارياتها بين مدينتي الدار البيضاء والرباط.