ويؤكد عدم التواصل مع اللاعب أو بايرن ميونخ في ظل التقارير التي تفيد بأن اللاعب يعد أحد أبرز أهداف نادي العاصمة الإسبانية للتعاقد معه هذا الصيف..

قدم.. ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسيه ويؤكد عدم التواصل مع اللاعب أو بايرن ميونخ في ظل التقارير التي تفيد بأن اللاعب يعد أحد أبرز أهداف نادي العاصمة الإسبانية للتعاقد معه هذا الصيف..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، التقارير التي تفيد باهتمامه بضم لاعب كرة القدم الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، مؤكدا أنه لم يتواصل مع اللاعب أو وكلائه.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "في ضوء المعلومات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام بشأن الاهتمام المزعوم لنادينا بلاعب بايرن ميونخ مايكل أوليسيه، يود نادي ريال مدريد أن يوضح أنه لم يكن لديه أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع لاعب كرة القدم المذكور أعلاه، أو ممثليه، أو الأفراد في دائرته".

وتابع: "كما يود ريال مدريد أن يسلط الضوء على العلاقة المؤسسية الممتازة التي تربطه ببايرن ميونخ، والتي يشاركه معها تاريخا طويلا من الاحترام المتبادل والتعاون والإعجاب، ويأسف لنشر التكهنات التي لا تتوافق مع الواقع".

واختتم: "لطالما حافظ الناديان على علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما ينعكس، من بين جوانب أخرى، في القناعة المشتركة بأن أي اهتمام محتمل بلاعب ينتمي إلى النادي الآخر يجب معالجته أولا بين الكيانين أنفسهما، وفقا لمبادئ الولاء المؤسسي التي حكمت تاريخيا العلاقات بين بايرن ميونخ وريال مدريد".

يأتي هذا البيان بعد أسبوع هيمن فيه اسم أوليسيه على أخبار سوق انتقالات ريال مدريد، حيث أكدت العديد من وسائل الإعلام أن اللاعب الفرنسي يعد أحد أبرز أهداف نادي العاصمة الإسبانية هذا الصيف، بأرقام تتراوح بين 150 مليون و220 مليون يورو.

من جانبها، حافظت إدارة بايرن ميونخ على موقفها الثابت، فقد صرحت مرارا وتكرارا، بأن الجناح الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما والموجود حاليا مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ليس للبيع، وأنهم لا ينوون التفاوض على رحيله.

أوليسيه، المرتبط بعقد حتى عام 2029، حاز مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد تسجيله 22 هدفا وصناعته 31 هدفا في 52 مباراة، علاوة على ذلك، يعتزم النادي البافاري إتمام إجراءات تمديد عقده.