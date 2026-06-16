قدم.. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه الألماني أنطونيو روديغر

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، تمديد عقد مدافعه الألماني أنطونيو روديغر موسما إضافيا ليبقى في ملعب "سانتياغو برنابيو" حتى يونيو/حزيران 2027.

وقال النادي الملكي في بيان: "وافق نادي ريال مدريد وأنطونيو روديغر على تمديد عقد لاعبنا (ينتهي عقده في يونيو الجاري)، مما يلزمه بالبقاء مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

انضم روديغر (33 عاما) لصفوف ريال مدريد في صيف 2022 قادما من تشيلسي، وعلى مدار 4 مواسم قضاها في نادي العاصمة الإسبانية وصل عدد مشاركاته إلى 182 مباراة وسجل 8 أهداف.

عانى المدافع الدولي من إصابات أبعدته عن الملاعب فترة طويلة خلال الموسم الماضي الذي اقتصرت فيه مشاركاته على 26 مباراة فقط في مختلف المنافسات.

توقفت مفاوضات التجديد بسبب غيابه لفترة طويلة جراء الإصابة، لكنها استؤنفت في مارس/ آذار الماضي وتم الاتفاق الآن على استمراره في صفوف الميرينغي للموسم الخامس.

يتواجد روديغر حاليا مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، حيث شارك كبديل في المواجهة الافتتاحية التي فاز فيها "المانشافت" على كوراساو 7-1.