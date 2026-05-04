قدم.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويؤجل تتويج برشلونة بالدوري تغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أجل فريق ريال مدريد تتويج غريمه التقليدي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" بعدما تغلب على مضيفه إسبانيول بثنائية نظيفة، الأحد، على ملعب "كورنيلا إل برات"، في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي يملك 88 نقطة قبل 4 جولات من الختام، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بعد تفوق واضح من جانب النادي الملكي والذي كاد يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة بعدما اصطدمت تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور بالقائم.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه المغربي عمر الهلالي، مدافع إسبانيول، بسبب تدخل عنيف ضد فينيسيوس في الدقيقة 25، قبل أن تخفض إلى بطاقة صفراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الشوط الثاني، تمكن فينيسيوس جونيور من افتتاح التسجيل للميرينغي في الدقيقة 55، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من غونزالو غارسيا، قبل أن يعود اللاعب البرازيلي ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 بمساعدة الإنجليزي جود بيلينغهام.

ورفع فينيسيوس، بهذه الثنائية، رصيده إلى 15 هدفا في مسابقة الدوري كثاني الهدافين في فريق ريال مدريد خلف الفرنسي كيليان مبابي، متصدر لائحة هدافي النادي والبطولة برصيد 24 هداف.