قدم.. ريال مدريد يفتح إجراء تأديبيا بحق الثنائي فالفيردي وتشواميني بعد اشتباكهما بالأيدي خلال تدريبات الخميس في وقت يستعد فيه الفريق للقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، فتح إجراء تأديبي بحق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، والفرنسي أوريلين تشواميني، بعد دخولهما في اشتباك بالأيدي خلال تدريبات الخميس.

وقال النادي الملكي، في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه في أعقاب الأحداث التي وقعت صباح اليوم (الخميس)، خلال جلسة تدريب الفريق الأول، قرر فتح إجراءات تأديبية ضد لاعبينا فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني".

وتابع: "سيقدم النادي تحديثات بشأن قرارات كلا الإجراءين بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية ذات الصلة".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، اشتبك فالفيردي وتشواميني، خلال تدريبات ريال مدريد، الأربعاء، وتصاعد الموقف الخميس، في مركز تدريبات فالديبيباس، حيث تقابل لاعبا خط الوسط مجددا.

وأضافت أنه في نهاية المطاف، أصبح الشجار عنيفا، ووصل إلى اشتباك بالأيدي لدرجة استدعت نقل فالفيردي إلى المستشفى بعد تلقيه لكمة من تشواميني وخضوعه لعدة غرز.

ويأتي هذا الحادث قبل أيام قليلة من مباراة "الكلاسيكو" المرتقبة الأحد المقبل، التي تجمع ريال مدريد بغريمه التقليدي ومضيفه برشلونة، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.