قدم.. ريال مدريد يغيب عن تشكيلة إسبانيا لأول مرة بتاريخ المونديال بعد إعلان لويس دي لا فوينتي قائمة "لا روخا" التي ضمت 26 لاعبا تمهيدا لبطولة كأس العالم 2026..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، الاثنين، قائمته النهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي لا تضم أي لاعب من نادي ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وتضم قائمة المنتخب الإسباني 26 لاعبا، وتقام البطولة العالمية في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز.

التشكيلة ضمت لاعب خط وسط أرسنال ميكيل ميرينو بعد عودته من الإصابة، والذي شارك كبديل ضد كريستال بالاس الأحد في مباراتهم الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أول ظهور له منذ يناير/ كانون الثاني بعد إصابته بكسر في القدم.

وتصدر القائمة أيقونة برشلونة لامين يامال (18 عاما)، وسط غموض بشأن مشاركته في المباريات الأولى من البطولة، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة مع برشلونة أبعدته عن الملاعب منذ أواخر أبريل/ نيسان.

كما تضم القائمة نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، الذي لعب دورا رئيسيا في فوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، على الرغم من موسم تأثر بشدة خلاله بمشاكل اللياقة البدنية.

كما استدعى دي لا فوينتي المدافعين إريك غارسيا ومارك بوبيل بعد موسم رائع مع برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، وقرر استبعاد هويسن وروبن لو نورماند لاعب أتلتيكو مدريد.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثامنة مع منتخبات السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر، وتستهل مشوارها بمواجهة الرأس الأخضر في 15 يونيو/ حزيران.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، وديفيد رايا (أرسنال)، وجوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس يورينتي ومارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، وبيدرو بورو ( توتنهام)، وإيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)، وإريك جارسيا وباو كوبارسي (برشلونة)، ومارك كوكوريلا (تشيلسي)، وأليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي وميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري، وجافي (برشلونة)، وفابيان رويز (باريس سان جيرمان)، وأليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس)، وفيكتور مونوز (أوساسونا )، وميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، وفيران توريس ولامين يامال وداني أولمو (برشلونة)، ونيكو ويليامز (أتليتك بلباو)، بورخا إغليسياس (سيلتا فيغو).

ويعد ريال مدريد أحد أبرز الأندية الإسبانية، وأنهى بطولة الدوري هذا الموسم في المرتبة الثانية بعد غريمه التقليدي برشلونة.