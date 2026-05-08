قدم.. ريال مدريد يغرم فالفيردي وتشواميني 500 ألف يورو لكل منهما على خلفية شجارهما في تدريبات الفريق الخميس وأدت لإصابة فالفيردي في الرأس

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، عقب مشاجرة وقعت بينهما خلال تدريب الخميس الماضي.

وأعلن النادي الملكي في بيان، أنه "في أعقاب الأحداث التي أدت إلى فتح قضية تأديبية أمس (الخميس) ضد لاعبيناد فالفيردي تشواميني، فقد مثل كلاهما اليوم أمام محقق القضية".

وتابع البيان: "خلال الظهور، أعرب اللاعبان عن أسفهما الشديد لما حدث، واعتذرا لبعضهما البعض، كما اعتذرا للنادي وزملائهما في الفريق والجهاز التدريبي والجماهير، وأبديا استعدادهما لقبول أي عقوبة يراها النادي مناسبة".

وأوضح: "في ضوء هذه الظروف، قرر ريال مدريد فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل لاعب، وبذلك اختتمت الإجراءات الداخلية ذات الصلة".

يشار أن وسائل الإعلام، ذكرت أن لاعبي خط الوسط فالفيردي، وتشواميني، دخلا في مشادة كلامية حادة خلال تدريب الأربعاء.

وتصاعد الموقف في اليوم التالي في مركز تدريبات فالديبيباس، حيث تقابل لاعبا خط الوسط مجددا ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي لدرجة استدعت نقل فالفيردي إلى المستشفى بعد تلقيه لكمة من تشواميني وخضوعه لعدة غرز.