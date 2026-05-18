إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن ريال مدريد الإسباني، الاثنين، أن قائده داني كارفاخال سيغادر النادي نهاية هذا الموسم بعد فترتين قضاهما في "سانتياغو برنابيو" على مدى 23 عاما، عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد وقائدنا داني كارفاخال على إنهاء فصل رائع كلاعب في نادينا مع نهاية الموسم الحالي".

وتابع: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه ومحبته لأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".

يعتبر الظهير الأيمن المولود في مدريد والبالغ من العمر 34 عاما، أسطورة للنادي وأحد أكثر اللاعبين تتويجا في التاريخ برصيد 27 لقبا، وخاض 450 مباراة مع ريال مدريد وسجل 14 هدفا.

وانضم كارفاخال إلى أكاديمية النادي في عام 2002، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2013 بعد موسم قضاه في باير ليفركوزن، الأمر الذي دفع ريال مدريد إلى تفعيل بند إعادة الشراء لإعادة التعاقد معه.

ثم فاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، وهو واحد من خمسة لاعبين فقط حققوا هذا الإنجاز، وهو اللاعب الوحيد الذي شارك أساسيا في جميع المباريات النهائية الست التي فاز بها.

مع الميرينغي فاز بلقب الدوري الإسباني أربع مرات وكأس الملك مرتين، بالإضافة إلى ستة ألقاب في كأس العالم للأندية، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

كان كارفخال ركيزة أساسية في المنتخب الإسباني منذ عام 2014، حيث شارك في 51 مباراة دولية وساعد إسبانيا على الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2023 وبطولة أوروبا عام 2024.

وعانى المدافع الدولي من الإصابات في المواسم الأخيرة، حيث تعرض لتمزق في الرباط الصليبي في أكتوبر 2024 ثم إصابة خطيرة أخرى في الركبة بعد عام.

أدت الإصابة ووصول الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي من ليفربول إلى تقليص مشاركته إلى 892 دقيقة في الدوري الإسباني هذا الموسم.