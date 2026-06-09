وأتلتيكو مدريد يرفض التفريط في اللاعب مستندا إلى وجود شرط جزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني بقيمة 500 مليون يورو..

قدم.. ريال مدريد يعرض 150 مليون يورو لضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز وأتلتيكو مدريد يرفض التفريط في اللاعب مستندا إلى وجود شرط جزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني بقيمة 500 مليون يورو..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، أنه تقدم بعرض رسمي بقيمة 150 مليون يورو إلى جاره أتلتيكو مدريد لضم لاعب كرة القدم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز، الذي يمتد عقده مع "الروخي بلانكوس" حتى 2030.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "أعلن نادي ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم، قدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد لضم اللاعب خوليان ألفاريز".

وأضاف: "بعد دراسة العرض وتقييمه، شكر أتلتيكو مدريد النادي على هذا العرض، الذي جاء في إطار العلاقات الطيبة القائمة بين الناديين، ورفضه مستندا إلى بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب".

وكان بيريز قد وعد خلال حملته الانتخابية أنه سيتقدم بعرض مقابل 150 مليون يورو لضم لاعب كبير، إذا فاز بانتخابات رئاسة ريال مدريد، وتوقع الكثيرون التعاقد إما مع نجم بايرن ميونخ، الفرنسي مايكل أوليسيه أو صانع الألعاب البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان.

لكن أتلتيكو مدريد رفض العرض موجها شكره إلى ريال مدريد، مستندا إلى وجود شرط جزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 26 عاما، بقيمة 500 مليون يورو.

ويلعب ألفاريز مع أتلتيكو منذ عام 2024 قادما من مانشستر سيتي، عندما تم توقيعه مقابل حوالي 75 مليون يورو ثابتة، مع متغيرات رفعت قيمة الصفقة إلى 95 مليون يورو.

وسجل المهاجم الأرجنتيني 20 هدفا في 49 مباراة مع فريق دييغو سيميوني هذا الموسم، منها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وفي موسم 2024-2025، أحرز 29 هدفا في 57 مباراة.

