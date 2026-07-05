قدم.. ريال مدريد يضم الهولندي دومفريس حتى 2030 الظهير الأيمن قضى 5 أعوام في صفوف إنتر ميلان..

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، تعاقده رسميا مع الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وقال في بيان: "توصل نادي ريال مدريد ونادي إنتر ميلان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب دينزل دومفريس، الذي سينضم إلى نادينا لمدة أربعة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو/حزيران 2030".

وقضى الدولي دومفريس (30 عاما) خمسة أعوام في إنتر ميلان، بعد انضمامه إليه قادما من آيندهوفن عام 2021.

وخلال مسيرته مع إنتر ميلان، شارك اللاعب الهولندي في 207 مباريات، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب الدوري الإيطالي عامي 2024 و2026.

دوليا، شارك دومفريس مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، والذي ودع البطولة من دور الـ32 أمام المغرب.

وكان اللاعب مرتبطا بعقد مع إنتر ميلان حتى 2028، ولديه شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو.

وبهذا التعاقد، أصبح دومفريس رابع صفقات ريال مدريد للموسم المقبل، بعد انضمام الإسباني مارك كوكوريلا، والفرنسي إبراهيما كوناتي، والبرتغالي برناردو سيلفا.