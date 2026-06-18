بعقد لمدة 4 سنوات حتى صيف 2030 في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول في ثالث صفقات النادي الملكي للموسم الجديد..

قدم.. ريال مدريد يضم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي بعقد لمدة 4 سنوات حتى صيف 2030 في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول في ثالث صفقات النادي الملكي للموسم الجديد..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أبرم نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، ثالث صفقاته في الموسم الجديد بالتعاقد مع لاعب كرة القدم الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي لمدة 4 سنوات، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: "توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وإبراهيما كوناتي إلى اتفاق يصبح بموجبه لاعبًا في ريال مدريد خلال المواسم الأربعة المقبلة، حتى 30 يونيو 2030".

كوناتي، البالغ من العمر 27 عاما، انضم إلى صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021 عندما كان يدربه المدرب الألماني يورغن كلوب قادما من صفوف لايبزيغ مقابل 40 مليون يورو.

وشارك المدافع الدولي المتواجد حاليا مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، في 118 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز و36 مباراة في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن ما يقارب 30 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.

وحقق كوناتي خلال المواسم الخمسة التي قضاها في "أنفيلد" لقبين في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقبا واحدا في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد وكأس السوبر المحلي.

ويعد التعاقد مع كوناتي ثالث صفقة يعلن عنها ريال مدريد للموسم الجديد بعد أن تعاقد خلال الأيام الماضية مع الإسباني مارك كوكوريلا من تشيلسي والبرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.