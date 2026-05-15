قدم.. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا بعد خسارة "الكلاسيكو" بفوزه على ريال أوفييدو بهدفين دون رد في ختام الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة والجماهير تستقبل مبابي بصافرات الاستهجان

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



استعاد فريق ريال مدريد توازنه سريعا في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، بعدما حقق تغلب على ضيفه ريال أوفييدو بهدفين دون رد، مساء الخميس، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ختام منافسات الجولة السادسة والثلاثين.

وتعافى النادي الملكي من آثار خسارته في مباراة "الكلاسيكو" أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 0-2، والتي أعقبتها انتقادات حادة بعدما تأكد خروجه من الموسم بلا ألقاب إثر تتويج الفريق الكاتالوني بلقب الدوري.

وبهذا الفوز، عزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 80 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 29 نقطة في المركز الأخير وهبط رسميا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "الميرينغي" بهدف دون رد، سجله غونزالو غارسيا في الدقيقة 44 بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من الدولي المغربي إبراهيم دياز.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء أوفييدو وكاد البديل المخضرم سانتي كازورلا أن يترك بصمته في المباراة عندما قدم تمريرة عرضية متقنة إلى زميله ألبرتو رينا، الذي كان في موقف رائع للتسجيل، لكنه سدد الكرة بغرابة خارج المرمى.

غير أن الريال تمكن من حسم نتيجة الفوز في الدقيقة 80، عبر الإنجليزي جود بيلينغهام بتسديدة أرضية، بعد تمريرة من العائد كيليان مبابي، الذي قوبل بصافرات استهجان من جماهير ناديه عند دخوله بديلا في الدقيقة 69.

وأجبر البديل الدولي المصري هيثم حسن تيبو كورتوا على تصد صعب بتسديدة صاروخية في الزاوية العليا ليحولها الحارس البلجيكي إلى ركنية في الدقيقة 84، قبل أن يسدد مبابي كرة مقوسة بجوار القائم مع آخر لمسة في المباراة.