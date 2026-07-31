قدم.. ريال مدريد يتعاقد مع المهاجم كارلوس إسباي حتى 2031 المهاجم الإسباني البالغ 21 عاما ينضم إلى النادي الملكي قادما من ليفانتي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الشاب كارلوس إسباي بعقد يمتد خمسة مواسم، قادما من ليفانتي.

وقال النادي الملكي في بيان الخميس: "توصل نادي ريال مدريد ونادي ليفانتي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كارلوس إسباي، الذي سيرتبط بنادينا لمدة خمسة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2031".

وأضاف: "لعب كارلوس إسباي البالغ من العمر 21 عاما، ثلاثة مواسم في ليفانتي، شارك خلالها في 66 مباراة وسجل 20 هدفا، وفي الموسم الماضي، تم اختياره أفضل لاعب تحت 23 عاما في الدوري".

وتأتي الصفقة بعد فترة وجيزة من انتقال مهاجم ريال مدريد الشاب غونزالو غارسيا إلى فولهام مقابل 40 مليون يورو، مع احتفاظ النادي الإسباني بنسبة 30 بالمئة من أي رسوم انتقال مستقبلية للاعب.

ويتميز إسباي ببنية جسدية قوية وقدرة كبيرة على اللعب الهوائي، وهي المواصفات التي كان ريال مدريد يبحث عنها لتعزيز مركز المهاجم الصريح منذ رحيل خوسيلو عن الفريق بالعام 2024.

وأصبح إسباي خامس صفقات ريال مدريد مع بداية الفترة الثانية للمدرب جوزيه مورينيو، بعد ضم قلب الدفاع إبراهيما كوناتي، والظهيرين مارك كوكوريا ودينزل دومفريس، ولاعب الوسط برناردو سيلفا.