قدم.. ريال مدريد يتعاقد مع الإسباني مارك كوكوريلا لمدة 6 سنوات حتى صيف 2032 قادما من تشيلسي الإنجليزي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي ريال مدريد، الاثنين، تعاقده مع لاعب كرة القدم الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير أيسر تشيلسي الإنجليزي، لمدة 6 سنوات حتى صيف 2032، في أولى صفقات "الميرينغي" للموسم الجديد.

وقال النادي الملكي في بيان: "توصل نادي ريال مدريد ونادي تشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريلا، الذي سيرتبط بنادينا لمدة ستة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2032".

انضم كوكوريلا (27 عاما) إلى تشيلسي قادما من برايتون بالعام 2022 في صفقة بلغت قيمتها 73 مليون يورو، وشارك في 163 مباراة في جميع المسابقات مع نادي غرب لندن.

وعانى اللاعب من موسم أول صعب في ستامفورد بريدج، حيث كافح من أجل الحفاظ على مستواه وثبات أدائه، ثم رسخ نفسه كلاعب أساسي تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، وفاز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية في عام 2025.

كما أصبح جزءا أساسيا من المنتخب الإسباني منذ ظهوره الأول معهم في عام 2021، حيث شارك في 23 مباراة مع فريق لويس دي لا فوينتي وفاز ببطولة أوروبا في عام 2024، وانضم لتشكيلة "لا روخا" في كأس العالم 2026.

ويسعى ريال مدريد إلى تعزيز صفوفه بعد موسم مخيب للآمال، والذي فشل فيه في الفوز بلقب الدوري الإسباني وخرج من كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في ربع النهائي، لذلك بدأ في ترتيب أوراقه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب وسائل الإعلام الإنجليزية، فقد ذكرت أن تشيلسي حصل على 51.8 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) قيمة الصفقة، منها 55 مليون يورو رسوم انتقال ثابتة، بجانب 5 ملايين إضافات وحوافز.