لمدة موسم واحد مع الاحتفاظ بخيار إعادة الشراء في صيف 2027..

قدم.. ريال مدريد يبقي نيكو باز في كومو الإيطالي حتى 2027 لمدة موسم واحد مع الاحتفاظ بخيار إعادة الشراء في صيف 2027..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، أن لاعبه الدولي الأرجنتيني نيكو باز سيواصل مشواره مع نادي كومو الإيطالي في الموسم المقبل، مع احتفاظ النادي الملكي بخيار إعادة شراء اللاعب في صيف 2027.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "توصل ريال مدريد ونادي كومو 1907 ونيكو باز إلى اتفاق يقضي ببقاء اللاعب في النادي الإيطالي خلال موسم 2026-2027".

وأضاف البيان: "ينص هذا الاتفاق، الذي تم بناءً على طلب اللاعب، على احتفاظ ريال مدريد بخيار إعادة شراء حقوق نيكو باز بشكل أحادي لموسم 2027-2028".

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والمعار إلى كومو منذ صيف 2024، قد قدّم موسما لافتا في 2025-2026 تحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، إذ سجل 12 هدفا وصنع 6 أهداف في 35 مباراة بالدوري الإيطالي.

وقاد باز فريقه الإيطالي إلى التأهل التاريخي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي.

من جانبه، قال اللاعب عبر حسابه على "إنستغرام": "بعد أسابيع من التفكير، قررت أن البقاء في النادي لموسم إضافي هو الخيار الأفضل لمسيرتي، لأنه النادي الذي منحني الفرصة للنمو وأصبح اللاعب الذي أنا عليه اليوم".

وأضاف: "أعتقد أن هذا القرار هو الأفضل لي ولريال مدريد، فهو موسم مهم في مسيرتي وفرصة لمواصلة التطور والاستعداد بأفضل شكل للمستقبل".