قدم.. ريال مدريد يبدأ إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي ريال مدريد، الخميس، بدء إجراءات عمليته الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد بعد إعلان رئيسه فلورنتينو بيريز الدعوة إلى انتخابات ينوي الترشح فيها مجددا.

وقال النادي الملكي في بيان: "قررت اللجنة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 38 من النظام الأساسي للنادي، الدعوة إلى انتخابات رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف: "بناء على أحكام المادة 40 من النظام الأساسي المذكور، تعلن اللجنة الانتخابية هذه الدعوة وبدء العملية الانتخابية، التي ستجري وفقا للجدول الزمني والقواعد الأساسية التالية".

وأوضح أن باب تقديم الترشيحات سيبقى مفتوحا عشرة أيام، حتى 23 مايو/ أيار الحالي.



وتابع أن من بين شروط الترشح أن يكون المرشح عضوا في النادي منذ 20 عاما، وأن يقدم ضمانة مالية بقيمة 187 مليون يورو، أي ما يعادل 15 في المئة من الميزانية السنوية للنادي، على أن تكون مدعومة بأصول شخصية.

وكان بيريز، الذي أعيد انتخابه بالتزكية في يناير/ كانون الثاني 2025 لفترة ولاية مدتها أربع سنوات، قد أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أنه سيترشح مرة أخرى.

وذكر إعلام إسباني أن إنريكي ريكيلمي، رئيس مجموعة كوكس للمياه والطاقة، يفكر في دخول السباق، حيث طلب رجل الأعمال المتخصص في الطاقة المتجددة من بيريز مزيدا من الوقت لإعداد ترشيحه المحتمل.

وفي حال تقدم أكثر من مرشح، فسيعلن المجلس الانتخابي موعد ومكان إجراء الانتخابات في الوقت المناسب، أما إذا لم يتقدم أي مرشح آخر، فسيحتفظ بيريز، 79 عاما، بمنصبه كما حدث في انتخابات أعوام 2013 و2017 و2021 و2025.

وكان رجل الأعمال الإسباني قد انتخب لأول مرة رئيسا لريال مدريد عام 2000، قبل أن يستقيل عام 2006، ومنذ عودته إلى الرئاسة عام 2009، أحرز ريال مدريد خمسة ألقاب في الدوري الإسباني وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى.