ريال مدريد الأكثر قيمة في العالم للمرة الخامسة تواليا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عزز نادي ريال مدريد الإسباني مكانته كأكثر أندية كرة القدم قيمة في العالم، وذلك للعام الخامس على التوالي، ليصل إلى قيمة تاريخية بلغت 9.5 مليارات دولار، رغم موسمه السلبي، وفقا لتصنيف مجلة "فوربس" الصادر الجمعة.

وبقيمة 9.5 مليارات دولار، تفوق النادي الملكي بفارق ملياري دولار عن أقرب منافس وغريمه التاريخي نادي برشلونة، في قائمة ضمت 30 ناديا، بينهم 11 بالدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 3 أندية فقط من الدوري الإسباني.

وجاء في الترتيب بعد ريال مدريد وبرشلونة، أندية مانشستر يونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام، والمثير للاهتمام وجود 7 أندية من الدوري الأمريكي، مقابل ظهور ناد واحد من البرتغال وفرنسا.

وبلغت قيمة ريال مدريد 6.75 مليار دولار في عام 2025، و6.6 مليارات في عام 2024 و6.07 مليار دولار في عام 2023 و5.1 مليار دولار في 2022.

ورغم عدم فوز ريال مدريد بالألقاب المحلية والأوروبية الكبرى في الموسمين الماضيين، إلا أن الآلة الاقتصادية للنادي لا تظهر أي علامات على التباطؤ، حيث حقق إيرادات قياسية بلغت 1.27 مليار دولار خلال موسم 2024/ 2025، بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ويتجاوز هذا الرقم مبلغ 1.23 مليار دولار الذي حققه فريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية (إن إف إل)، ما يجعل ريال مدريد النادي الرياضي الأعلى دخلا في التاريخ.

وكان من أبرز الغائبين عن التصنيف نادي نابولي الإيطالي، الذي تلقى مؤخرًا عرضًا بقيمة 2.3 مليار دولار تقريبا من شركة الاستثمار المباشر "أندردوغ غلوبال بارتنرز" المتخصصة في المجال الرياضي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا أثليتيك".