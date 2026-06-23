ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم 2026

قدم.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على أوزبكستان بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على نظيره الأوزبكي 5-0، الثلاثاء، على ملعب "هيوستن ستاديوم" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 من كأس العالم لكرة القدم 2026.

بهذه النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط من فوز وتعادل، لتتصدر جدول الترتيب مؤقتا، بفارق نقطة أمام كولومبيا، صاحبة المركز الثاني التي تلتقي لاحقا مع الكونغو الديمقراطية، فيما ظلت أوزبكستان بدون نقاط في المركز الأخير.

أنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول بالتقدم بثلاثية نظيفة، إذ افتتح رونالدو التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تمريرة عرضية من زميله جواو كانسيلو.

وضاعف نونو مينديز النتيجة للبرتغال في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة مباشرة باغتت حارس المرمى الأوزبكي.

وظنت أوزبكستان أنها قلصت الفارق في الدقيقة 29 بتسديدة صاروخية من عزيزجون غانييف، لكن تقنية الفيديو المساعد أوقفت الاحتفالات بعدما اعتبر أن عباسبيك فايزولاييف ارتكب مخالفة ضد جواو كانسيلو.

وعاد رونالدو لهز الشباك مجددا بإحراز الهدف الثالث لمنتخب بلاده والشخصي الثاني له في الدقيقة 39، بعدما تلقى تمريرة بينية من برونو فيرنانديز لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصلت البرتغال تفوقها لتضيف هدفا رابعا في الدقيقة 60، جاء بالنيران الصديقة سجله عبد الواحد نعماتوف بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية نفذها برونو فيرنانديز ومررها جواو فيليكس برأسه لتصطدم باللاعب الأوزبكي وتسكن الشباك.

واختتم البديل رافائيل لياو الخماسية في الدقيقة 87، عندما مرر البديل الآخر نيلسون سيميدو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها مهاجم ميلان الإيطالي بتسديدة قوية بيمناه سكنت الزاوية اليمنى العليا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.



