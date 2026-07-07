قدم.. رونالدو يرفض التكهن بموعد اعتزاله دوليا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو التكهن بشأن موعد اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده لكرة القدم، عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف في الوقت القاتل، الاثنين.

ورغم الاعتقاد السائد بأن "صاروخ ماديرا" سينهي مسيرته الدولية، التي امتدت 23 عاما، عقب هذا الإقصاء وتبدد حلمه في التتويج باللقب، فإنه لم يجب بشكل مباشر عن سؤال الصحفيين، عقب انتهاء المباراة، بشأن موعد اعتزاله، وفق ما نقله موقع "أوجوغو" البرتغالي.

وقال رونالدو: "أنا لا أتخذ أي قرارات متسرعة. لا يهم الآن ما إذا كنت سأستمر في اللعب أم لا. سأستيقظ غدا كما استيقظت اليوم، بضمير مرتاح".

وأضاف: "لعبت لمدة 23 عاما مع المنتخب الوطني، وفزت بثلاثة ألقاب. قبل كريستيانو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي شيء. بطولة أوروبا هي الأهم. بالنسبة لي، عام 2016 له نفس أهمية كأس العالم، بصراحة".

وأردف رونالدو: "علي أن أتحلى بالهدوء والاتزان، وأن أقرر ما هو الأفضل. سأتحدث مع عائلتي ومع كل من يحبني، ولن أتخذ قرارا الآن؛ لأن ذلك سيشتت انتباهي عن أمور شخصية، ولن أفعل ذلك".

وتابع: "أغادر وأنا حزين، وهذا طبيعي عند الخسارة. ربما كانت هذه آخر بطولة كأس عالم لي، لكن لدي متسع من الوقت للتفكير في المستقبل، ولن أتسرع في اتخاذ القرارات".

ويبلغ رونالدو 41 عاما، وهو من أقدم لاعبي كرة القدم النشطين في الملاعب، إذ لا يزال يمتلك عقدا مع المنتخب السعودي للعام المقبل.

وترك رونالدو بصمة لا تمحى في عالم كرة القدم، لكن أداءه في كأس العالم 2026 سيذكر أيضا برقم قياسي سلبي.

ووفقا لبيانات شبكة "أوبتا"، سدد رونالدو 17 تسديدة على مرمى المنافسين في كأس العالم، لكنه لم يصنع أي فرصة لزملائه في الفريق.

وبذلك، أصبح صاحب الرقم القياسي منذ بدء الاحتفاظ بالإحصائيات التفصيلية عام 1966، من حيث عدد التسديدات دون صناعة أي فرصة لبقية الفريق.

ويحتل المكسيكي ألبرتو غارسيا أسبي المركز الثاني في هذه القائمة برصيد 15 تسديدة في كأس العالم 1998، بينما يتقاسم البولندي جيرزي غورغون في نسخة 1974 والجنوب إفريقي كاتليغو مفيللا في نسخة 2010 المركز الثالث برصيد 13 تسديدة لكل منهما.

وأثارت هذه المعلومات مزيدا من الجدل بشأن دور رونالدو في منتخب البرتغال مع اقتراب مسيرته الكروية من نهايتها.

فعلى الرغم من أنه أبدى رغبة كبيرة في أن يكون اللاعب المحوري في فريقه رغم تقدمه في العمر، فإن الإحصائيات تظهر أن معظم لعبه كان موجها نحو إنهاء الهجمات، دون مساهمة تذكر في صناعة الفرص لزملائه.

وخلال مسيرته، حطم رونالدو معظم الأرقام القياسية المتعلقة بتسجيل الأهداف، لكن وداعه كأس العالم سيذكر أيضا بهذه الإحصائية غير المعتادة، وهي رقم قياسي يوضح مدى تركيزه على التسجيل.