قدم.. روما يشدد ضغطه على يوفنتوس في سباق التأهل لدوري الأبطال بفوز كبير برباعية نظيفة على فيورنتينا في ختام الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



شدد فريق روما ضغطه على يوفنتوس في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه فيورنتينا برباعية نظيفة، الاثنين، على ملعب "أولمبيكو" في ختام الجولة 35 للمسابقة.

ورفع "الجيالوروسي" رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة أمام يوفنتوس الرابع، الذي تعثر أمام هيلاس فيرونا بالتعادل 1-1 يوم الأحد، لينعش آماله في حجز مكان بالمربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 37 نقطة بعد تلقيه خسارته الرابعة عشرة في المسابقة هذا الموسم، ليبقى في المركز السادس عشر، ويحتاج نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث المتبقية لضمان البقاء في الدوري.

وحسم فريق العاصمة الإيطالية نتيجة الفوز في الشوط الأول بعد أن تقدم بثلاثية نظيفة، إذ افتتح جيانلوكا مانشيني التسجيل مبكرا في الدقيقة 13 برأسية بعد تمريرة عرضية من نيكولو بيسيللي من ركلة ركنية.

وضاعف البرازيلي ويسلي النتيجة لروما بعد 4 دقائق فقط بتسديدة مقوسة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى السفلية بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من الإسباني ماريو هيرموسو.

وعزز هيرموسو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 34 عندما مر الفرنسي مانو كونيه من نيكولو فاجيولي على خط المرمى ومرر الكرة عرضية لهيرموسو ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مسافة قريبة.

وفي الشوط الثاني، اكتفى الذئاب بتسجيل هدف واحد بعد أن اختتم نيكولو بيسيللي الرباعية في الدقيقة 58 برأسية من مسافة قريبة، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من الهولندي دونيل مالين.