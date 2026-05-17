قدم.. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري مما أشعل سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حسم فريق روما، الأحد، مباراة ديربي العاصمة الإيطالية أمام جاره وضيفه لاتسيو بالفوز بهدفين دون رد.



وأقيمت المباراة على ملعب أولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، ارتقى "الجيالوروسي" إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بـ70 نقطة بفارق المواجهات المباشرة خلف ميلان الثالث.



وبذلك عزز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، سجله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 40، عندما مرر نيكولو بيسيللي كرة عرضية من ركلة ركنية ليقابلها المدافع الدولي الإيطالي برأسية قوية في الشباك.

وفي الشوط الثاني، ضاعف مانشيني النتيجة لروما بتسجيل الهدف الثاني، بعدما ارتقى عاليا ليحول تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا العرضية من ركلة ركنية برأسيه في المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة لحظات من التوتر بعد احتكاك بين مانشيني ودانيال مالديني اندلع على إثره مشاجرات ليشهر الحكم فابيو ماريسكا البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي ويسلي فرانكا، لاعب روما، ونيكولو روفيلا، لاعب لاتسيو.



وكاد البديل الأوكراني أرتيم دوفبيك أن يضيف هدفا ثالثا لذئاب روما عقب نزوله في الدقيقة 88، عندما سدد كرة قوية ارتدت من القائم.



وفي مباريات أخرى، تغلب نابولي على مضيفه بيزا بثلاثية نظيفة سجلها الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والكوسوفي أمير رحماني والدنماركي راسموس هويلوند في الدقائق 21 و27 و2+90.

ورفع "البارتينوبي" رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، يفما تجمد رصيد بيزا عند 18 نقطة متذيلا جدول الترتيب، بعد أن تأكد هبوطه في وقت سابق.

فيما تغلب ميلان على مضيفه جنوى بهدفين لهدف، ليرتقي إلى المركز الثالث بـ70 نقطة، وتجمد رصيد جنوى عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

سجل هدفي "الروسونيري" الفرنسي كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء والسويسري زاكاري أثيكامي في الدقيقتين 50 و81، وسجل لجنوى المكسيكي يوهان فاسكيز في الدقيقة 86.

بينما تلقت آمال يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ضربة موجعة، بعدما سقط بشكل مفاجئ في ملعبه أمام ضيفه فيورنتينا بهدف مقابل هدفين، سجلهما شير ندور ورولاندو ماندراجورا في الدقيقتين 34 و83.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد "اليوفي" عند 68 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف كومو، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأنعش كومو، بقيادة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، حظوظه في التأهل لدوري الأبطال بفوزه الصعب على ضيفه بارما بهدف دون رد، سجله الإسباني ألبيرتو مونيرو في الدقيقة 58.

ورفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف روما الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قبل جولة من الختام، فيما تجمد رصيد بارما عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.