بواقع 3 مواسم للأول وموسمين للثاني، ليضمن بقاءهما في صفوف الفريق لفترة مقبلة

قدم.. روما يجدد عقدي الثنائي الدولي الإيطالي مانشيني وكريستانتي بواقع 3 مواسم للأول وموسمين للثاني، ليضمن بقاءهما في صفوف الفريق لفترة مقبلة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي روما الإيطالي، السبت، تمديد عقدي الثنائي الدولي جيانلوكا مانشيني وبرايان كريستانتي بواقع 3 مواسم للأول وموسمين للثاني، ليضمن بذلك بقاء اثنين من أقدم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العاصمة.

وقال "الجيالوروسي" في بيان: "يسر نادي روما أن يعلن أن برايان كريستانتي قد وقع على تمديد عقده مع النادي حتى عام 2028".

وتابع: "منذ وصوله إلى العاصمة في صيف عام 2018، شق لاعب خط الوسط طريقا طويلا وناجحا بقميص الجيالوروسي، وأثبت نفسه على مر السنين كشخصية رئيسية داخل الملعب وخارجه".

وأتبعه النادي ببيان آخر قال فيه: "يسر نادي روما أن يعلن عن تجديد عقد جيانلوكا مانشيني حتى عام 2029".

وأضاف: "منذ عام 2019، شارك المدافع في 319 مباراة مع الجيالوروسي وسجل 23 هدفا في جميع المسابقات".

وأصبح اللاعبان من العناصر الأساسية في روما على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، ويؤكد كلا التجديدين رغبة المدرب جيان بييرو غاسبيريني في بناء فريقه حول نواة متمرسة وراسخة قبل عودة النادي إلى دوري أبطال أوروبا.

بالنسبة لمانشيني، تضع هذه الصفقة حدا لصيف مليء بالتكهنات، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقد المدافع الإيطالي السابق في العام المقبل، وقد بذل إنتر ميلان جهودا كبيرة لضمه في إطار بحثه عن تعزيزات بعد رحيل فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري.

فيما جاء تجديد عقد كريستانتي للحاجة الماسة لجهوده في ظل تعدد مهامه في الملعب، حيث شارك لاعب خط الوسط في 364 مباراة وسجل 21 هدفا منذ وصوله إلى العاصمة عام 2018، وهو رقم يضعه ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين مشاركة في تاريخ روما.

وأنهى ذئاب روما الموسم الماضي في ​المركز الثالث بالدوري الإيطالي ليضمن الفريق ​العودة ⁠إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، وسيبدأ مشواره ⁠في ​الموسم الجديد على ​ملعبه أمام فيورنتينا في 24 أغسطس/آب.