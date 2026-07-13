إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي روما الإيطالي، الاثنين، تمديد عقد مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لعام إضافي حتى 30 يونيو/ حزيران 2027، وذلك للموسم الخامس على التوالي، ليحسم الجدل بشأن مستقبله مع الفريق.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي روما أن يعلن أن باولو ديبالا وقع على تمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

وأضاف: "منذ وصوله إلى العاصمة صيف عام 2022، أشعل ديبالا حماس جماهير روما على الفور، وعلى مدار 139 مباراة و45 هدفا، رسخ مكانته كلاعب محوري في الملعب وقائد داخل الملعب وخارجه".

وختم البيان بالقول: "تستمر قصة روما ولا خويا، مع وجود العديد من الفصول الأخرى التي لم تُكتب بعد، إلى الأمام معا يا باولو".

وانضم ديبالا (32 عاما) إلى روما في صيف 2022 قادما من يوفنتوس، الذي أمضى في صفوفه سبعة مواسم.

وعانى المهاجم الأرجنتيني من إصابة في الركبة خلال الموسم الماضي، وخضع لعملية جراحية في مارس/ آذار 2026 أبعدته عن الملاعب لنحو أربعة أشهر، ما أثار تكهنات بشأن استمراره مع الفريق.

وأنهى روما الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي، ليضمن العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، على أن يستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فيورنتينا في 24 أغسطس/ آب المقبل.