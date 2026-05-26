قدم.. روما الإيطالي يفعل بند الشراء النهائي للهولندي دونيل مالين بعقد لمدة 4 مواسم حتى 2030 بعد تألقه في النصف الثاني من الموسم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، تفعيل بند الشراء النهائي في عقد الدولي الهولندي دونيل مالين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي انتهت فترة إعارته لمدة 6 أشهر من أستون فيلا الإنجليزي.

وقال نادي العاصمة الإيطالية في بيان رسمي: "يؤكد نادي روما إتمام صفقة التعاقد مع دونيل مالين بشكل نهائي، وينتهي عقده في 30 يونيو/ حزيران 2030".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، إلى روما على سبيل الإعارة من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع خيار الشراء الإلزامي في حال تأهل "الجيالوروسي" إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وضمن ذئاب روما مشاركتهم في الدوري الأوروبي على الأقل بعد فوز إنتر على لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن فريق المدرب جيان بييرو غاسبيريني حقق إنجازا أفضل في الأسبوع الأخير من الدوري الإيطالي وضمن لنفسه مكانا ضمن المراكز الأربعة الأولى، مما يعني عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا.

ووقع مالين عقدا لمدة أربع سنوات في ملعب الأولمبيكو، يربطه بروما حتى صيف 2030، بعد أن دفع النادي الإيطالي قيمة الصفقة التي كان منصوص عليها في عقد الإعارة في حال الشراء النهائي وتبلغ 25 مليون يورو.

ولعب مالين دورا كبيرا في تحسن نتائج روما خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق في النصف الثاني من الموسم، حيث شارك المهاجم الهولندي في 20 مباراة وسجل 15 هدفا.